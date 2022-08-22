Суд начал рассмотрение дела против Нила Ушакова. Политик отрицает обвинения

В понедельник, 22 августа, суд Видземского предместья Риги начинает рассмотрение уголовного дела о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения против депутата Европарламента, бывшего мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие").

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Запрещенное устройство якобы было обнаружено в кабинете мэра Риги в Ратуше в январе 2019 года в ходе обыска, проводимого Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

"Единственное, что лежит в основе судебного процесса —фотографии с папкой или альбомом, в который вклеена скрытая видеокамера, и шнур для зарядки с адаптером. Эта папка/альбом была найдена в кабинете заседаний и приемов мэра в Рижской думе, где я также проводил рабочие встречи, общественные и представительские мероприятия, давал интервью. Этот тот самый кабинет, который был открыт для посещений, например, в Ночи музеев", — написал в преддверии первого судебного заседания в сети Facebook Нил Ушаков: "Впервые я увидел альбом, точнее его фотографию, когда мне его показал следователь. Надеюсь, что на одном из ближайших судебных заседаний я наконец-то увижу эту самую папку с устройством в ней".

Обвинение Нилу Ушакову предъявлено в конце прошлого года в соответствии с разделом Уголовного закона о запрете на использование или оборот специально созданных или приспособленн оборудования, устройств или инструментов для проведения специальных оперативных мероприятий .

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом с запретом на установленные занятия сроком до пяти лет.

В ноябре прошлого года Европарламент на пленарном заседании снял депутатскую неприкосновенность с Нила Ушакова. Сам Ушаков также голосовал "за". После отказа от неприкосновенности Ушаков сохраняет полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента и не могут быть отозваны никаким другим учреждением.