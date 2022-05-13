Суд не разрешил проведение митинга РСЛ на Ратушной площади

Административный районный суд отклонил заявление Русского союза Латвии (РСЛ), в котором политическая партия оспаривала решение Рижского самоуправления запретить проводить митинг на Ратушной площади.

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Сопредседатель партии РСЛ Мирослав Митрофанов ранее сообщил, что митинг состоится только в том случае, если суд разрешит.

Митрофанов пояснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы государственной безопасности (СГБ), содержание которого не разглашается.

"До сведения организаторов митинга доведено, что ожидаются провокации, но нас не проинформировали о том, какие именно и кто их планировал организовать", — добавил сопредседатель РСЛ.

РСЛ распространил в социальных сетях призыв сегодня не собираться на митинг. Несмотря на это, на площадь пришли около 200 человек, несколько человек задержаны.