Суд не удовлетворил требование Римшевича к Банку Латвии выплатить ему 151 000 евро зарплаты
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Рижский окружной суд, вопреки решению суда первой инстанции, не согласился с тем, что Банк Латвии должен выплатить бывшему президенту банка Илмару Римшевичу зарплату в размере более 151 000 евро. Теперь Римшевич должен оплатить судебные издержки.

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Суд решил, что, после того, как Банк Латвии отстранил Римшевича от работы, он не выполнял рабочие обязанности, следовательно, нет оснований выплачивать ему зарплату за этот период. Зарплата в этом случае выплачивается только тогда, когда отстранение от должности произошло по вине или из-за действий работодателя, а в конкретной ситуации с Римшевичем это не так.

Римшевич был отстранен из-за решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в 2018 году. 26 февраля 2019 года Суд Европейского союза отменил решение KNAB, сочтя его незаконным. Однако незаконное решение KNAB — это не вина Банка Латвии.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции необоснованно решил, что по закону отстранить президента Банка Латвии может только Сейм. 22 статья Закона о Банке Латвии действительно дает Сейму право выбирать и увольнять президента Банка Латвии, однако она не дает ему права решать, отстранять ли его от должности, если это назначено мерой пресечения при уголовном процессе.

Решение Рижского окружного суда можно оспорить в течение 30 дней.

Римшевич является обвиняемым по делу о даче взятки в размере 250 000 евро от акционеров ликвидируемого в данный момент Trasta komercbankas. Кроме того, Римшевичу и другому подсудимому, предпринимателю Марису Мартинсонсу, инкриминируется также отмывание денег.

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