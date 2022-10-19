Суд объявит решение по иску "Согласия" о пересчете голосов на выборах

Верховный суд сегодня вынесет решение по иску политической партии "Согласие" против Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором партия требует отменить решение ЦИК об отказе в пересчете бюллетеней, отданных за нее на выборах в 14-й Сейм, сообщили агентству LЕТА в суде.

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Постановление суда будет объявлено в 16:00.

После выборов кандидат в депутаты от партии "Согласие" Гундар Удрис хотел ознакомиться с протоколами ЦИК и Рижской избирательной комиссии. По его мнению, протоколы не были оформлены в соответствии с законом, поэтому он обратился в ЦИК с заявлением, требуя пересчета результатов выборов в 14-й Сейм.

ЦИК отклонила заявление как необоснованное, и партия оспорила это решение в суде.

Как сообщалось, "Согласие", которое на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, на парламентских выборах не сумело преодолеть 5%-ный барьер и не прошло в Сейм. На выборах за "Согласие" проголосовали 4,81% избирателей.