Суд обязал Огрскую думу восстановить на должности сотрудницу, сообщившую о нарушениях в работе думы

Суд Земгальского района обязал Огрскую думу восстановить на должности уволенную сотрудницу отдела закупок Жанету Авотиню, сообщает Латвийское радио. Согласно материалам дела, женщина пыталась сообщить о правонарушениях в думе, вскоре после чего была уволена.

Жанете Авотиня работала в Огрской думе с 2005 года, она около десяти лет занимала должность секретаря председателя думы и его заместителя. В 2014 году она из декрета вернулась на работу секретаря, в тот момент к власти уже пришел нынешний глава думы Эгилс Хелманис (Национальное объединение).

"В апреле 2014 года в думе произошел переворот. Потом потихонечку были уволены все нежелательные работники, была проведена реорганизация, я почувствовала на себе моббинг, босинг. До того я не знала, как это", — рассказала Авотиня.

До прихода Хелманиса работа специалистов думы была строго отделена от политики, Авотиня не состояла ни в одной партии. Новое руководство думы пыталось добиться того, чтобы нежелательные работники сами уволились. Например, Авотине урезали доплаты за замещение других сотрудников и тянули с разрешением сотруднице, как матери маленького ребенка, взять сокращенный рабочий день.

Новая начальница Авотини Дана Барбале, которая получила должность директора Административного департамента в процессе реорганизации, хотела сократить зарплату подчиненной на 100 евро. Между коллегами возник конфликт и Авотиню поставили перед выбором — либо она покинет работу в самоуправлении, либо ее переведут на работу в отдел закупок.

Авотиня решила остаться в самоуправлении. Ее новой обязанностью стало изучение рынка для небольших закупок — до пары десятков тысяч евро.

"В 2018 году я изучала рынок для строительства забора в Огре на улице Краста. Правая рука Хелманиса, специалист по закупкам Даце Ливмане, дала мне документацию закупки и указала, каким трем фирмам надо отправить предложения, что я и сделала. Когда я получила по электронной почте их предложения, оказалось, что один человек отправил мне предложение сразу двух фирм, это выглядело подозрительно. Мне показалось, что они договорились о цене, то есть, это картель", — сказала Авотиня.

Она решила исключить этих двух претендентов из конкурса. Руководство самоуправления поручило завершить закупку без результата и попросило другую сотрудницу организовать повторный конкурс. В нем выиграла одна из подозрительных фирм, исключенных из первого конкурса Авотиней. Сотрудница думы обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в Совет по конкуренции. После этого дума снизила ежегодную оценку ее работы, перестала давать ее задания и потом уволила. Работодатель ей сообщил, что получил жалобу от жителя края, мол, Авотиня использовала власть думы, чтобы ему отомстить.

Как оказалось, жалобу написал ее сосед, которому Авотиня незадолго до этого высказала замечание. Мужчина дурачился с квадроциклами, сотрудница думы вызвала полицию. Чтобы ей отомстить, он написал заявление, но не подал ни одного доказательства своим словам.

Суд постановил не только восстановить Авотиню на должности специалиста по закупкам, но и выплатить ее зарплату за год в качестве моральной компенсации. Заместитель исполнительного директора Огрской думы Дана Барбале сообщила, что самоуправление собирается оспорить решение суда и не готово комментировать решение, пока оно не вступило в силу.

Этот судебный процесс — не единственное свидетельство моббинга, психологического террора и нехватки хорошего управления в Огрской думе, отмечает Латвийское радио. Об этом ранее сообщал Профсоюз сотрудников самоуправлений и Бюро омбудсмена.