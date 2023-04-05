Суд оставил под арестом про-кремлевскую активистку Татьяну Андриец

5 апреля Рижский окружной суд решил не менять меру пресечения прокремлевской активистке Татьяне Андриец, которая находится под стражей с 8 февраля, подтвердила порталу Delfi защитница Андриец Имма Янсоне. 6 февраля по обвинениям в действиях против национальной безопасности Латвии Андриец задержала Служба госбезопасности.

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Тогда Служба госбезопасности в ответ на запрос Delfi, не называя имен, сообщила, что задержана прокремлевская активистка, связанная с телеграм-каналом "Антифашисты Прибалтики".

С момента задержания Андриец регулярно используют в создании различных кремлевских пропагандистских материалов. Например, ее письма из тюрьмы регулярно публикуются на прокремлевских Телеграм-каналах, также транслируются призывы выступить против ее задержания.

Татьяне Андриец 22 года, она входила в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась от нее на выборах в 14-й Сейм — хотя, по словам сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, она временно приостановила членство в партии, поскольку сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете и большую часть времени находилась в России.

В Facebook-профиле Андриец опубликованы материалы, оправдывающие военное вторжение России в Украину.

По информации СГБ, Татьяна — один из администраторов и модераторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". "Она с августа 2022 года жила в России, но недавно появилась в Латвии. СГБ произвела санкционированный обыск и изъяла несколько носителей данных", — сообщили в ведомстве.

Телеграм-канал "Антифашисты Прибалтики" на задержание Андриец отреагировал видео, в котором утверждается, что Татьяна не является его администратором или модератором. Однако автор видео, она же администратор канала, в видеосообщения говорит, что они с Татьяной стали близкими подругами.