Суд оставил Татьяну Андриец под арестом

Рижский окружной суд отклонил апелляцию об изменении первично назначенной меры пресечения 22-летней активистке Татьяне Андриец, которая обвиняется в действиях против национальной безопасности Латвии сообщает партия "Русский союз Латвии". 8 февраля она была арестована на два месяца и находится в Ильгуциемской женской тюрьме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как ранее сообщала ее адвокат Имма Янсоне, защита предлагала установить сумму залога, но суд не согласился.

Татьяне Андриец 22 года, она входила в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась от нее на выборах в 14-й Сейм — хотя, по словам сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, она временно приостановила членство в партии, поскольку сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете и большую часть времени находилась в России.

В Латвию Андриец приехала на каникулы, по словам ее знакомых, еще в конце января. В ночь на 7 февраля в квартире матери Татьяны прошел обыск, были изъяты все гаджеты.

В мае вместе с Татьяной Жданок Андриец была задержана, но вскоре отпущена за организацию несанкционированного митинга против сноса памятника в Пардаугаве. В среду она должна была дать показания по этому поводу, и поначалу ее единомышленники думали, что дело в этом. Однако Служба госбезопасности в ответ на запрос Delfi, не называя имен, сообщила, что задержана прокремлевская активистка, связанная с телеграм-каналом "Антифашисты Прибалтики" (в информации от СГБ — Baltijas antifašisti, вероятнее всего, имеется в виду именно этот канал).

"Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики", — сообщили в СГБ.

По информации СГБ, Татьяна — один из администраторов и модераторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". "Она с августа 2022 года жила в России, но недавно появилась в Латвии. СГБ произвела санкционированный обыск и изъяла несколько носителей данных", — сообщили в ведомстве.

Канал "Антифашисты Прибалтики" попал в поле зрения Службы госбезопасности практически с момента появления. "В канале постоянно прославляется Россия, ее политический режим, внешняя политика и агрессия против Украины. В канале публикуются призывы совершать кибернападения на институты госуправления и предприятия частного сектора. Также там собирается информация о государственных деятелях и других общественно значимых лицах, которые высказывались против войны в Украине. В канале сообщалось, что информация о них будет передаваться российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы против них были проведены различные действия". СГБ считает, что цель канала — повлиять на общественное мнение и на процессы принятия решения в Латвии.

Мирослав Митрофанов сказал, что ничего не знает о том, может ли быть Андриец связана с этим каналом. "У нас в партии есть распоряжение — не распространять информацию о войне в Украине, даже не пересылать друг другу. Большинство его выполняет", — сказал он.

Телеграм-канал "Антифашисты Прибалтики" на задержание Андриец отреагировал видео, в котором утверждается, что Татьяна не является его администратором или модератором. Однако автор видео, она же администратор канала, в видеосообщения говорит, что они с Татьяной стали близкими подругами.

При этом, по информации единомышленников Андриец, ей предъявляют две статьи уголовного закона: 81 и 84 – “содействие иностранному государству в его деятельности против Латвии” и “нарушение санкций против РФ”. Это стандартные статьи, по которым привлекают оппозиционных активистов, и они не предполагают насильственных действий со стороны Татьяны.