Суд оставил в силе приговор Лембергсу

Суд оставил силу приговор бывшему мэру Вентспилса Айвару Лембергсу — он был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

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22 февраля суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и денежному штрафу в размере 40 минимальных зарплат (20 000 евро).

Он обжаловал приговор, но суд отклонил апелляцию.

В счет тюремного заключения пройдет время, проведенное Лембергсом под арестом с 14 марта 2007 по 22 февраля 2008 года. Лембергс должен заплатить всем пострадавшим 64 000 евро и покрыть процессуальные издержки в размере 22 180 евро.

Лембергс был признан виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, незаконном участии в имущественных сделках и в указании неправильных данных в декларации. При этом он был оправдан по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нарушению ограничений для должностных лиц.

Его сын Анрийс был приговорен к двум годам и одному месяцу заключения, также с конфискацией имущества. Он признан виновным в отмывании денег и в поддержке незаконного участия в имущественных сделках.

Бывший бизнес-партнер Лембергса Антис Сормулис получил два года лишения свободы с конфискацией имущества. Процесс против предпринимателя Юрия Бесплалова, участвовавшего в делах Лембергса, был закрыт, потому что Беспалов умер в 2012 году.