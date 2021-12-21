Суд отказал в освобождении Лембергсу, который находится в больнице с Covid-19
Foto: LETA

Рижский окружной суд в очередной раз отклонил просьбу бывшего мэра Вентспилса Айварса Лембергса пересмотреть введенную в отношении него меру пресечения — тюремное заключение. Об этом агентству LETA рассказал адвокат Лембергса Марис Грудулис.

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Сейчас Лембергс находится в больнице в Олайне, так как заболел Covid-19. Он был привит вакциной Johnson&Johnson 10 мая. Находясь в заключении, Лембергс просил о бустерной вакцине, но ее не обеспечили — как и не пошли на разговор с представителями бывшего мэра, рассказал Грудулис.

Управление мест заключения (IeVP) предлагало заключенным Центральной тюрьмы получить бустер вакциной Johnson&Johnson, но эту вакцину критиковали за относительно низкую эффективность. Национальный совет по иммунизации рекомендует после вакцинации Johnson & Johnson получить дополнительную вакцину Pfizer или Moderna.

IeVP рассказало агентству LETA, что вакцина Johnson&Johnson была выбрана, так как это самая востребованная вакцина среди заключенных, и другие вакцины не были заказаны. Управление отказалось отвечать на вопросы, связанные с Лембергсом, так как они "затрагивают информацию о здоровье человека"

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