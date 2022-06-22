Суд отклонил иск Alfor против Рижской думы об отказе повторно оценить открытие игорных залов в историческом центре

Административный районный суд отклонил иск SIA Alfor, отказав в возбуждении заново административного процесса об открытии игорного заведения в историческом центре Риги. Решение суда обжалованию не подлежит.

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Это первый приговор в связи с заявлением организаторов азартных игр дать повторную оценку решению Рижской думы.

Как уже сообщалось, Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) приостановило план развития Риги, и организаторы азартных игр надеялись открыть игорные залы в историческом центре Риги и его охранной зоне.

Предприятия-организаторы азартных игр SIA Admirāļu klubs и SIA Alfor обратились в Рижскую думу, инициируя рассмотрение заново административных процессов об открытии 11 игорных залов.

Это были уже ранее начатые процессы, которые были рассмотрены в суде, и открытие игорных залов в указанных местах запрещены. Они должны были заниматься на улицах Цесу 43, Миера 111, Бривибас 88, Марияс 15, Кугу 22, Гертрудес 81, Калькю 85, Таллинас 85, 13.январа 2а, Спикеру 1, Тербатас 74а.

Компании указали, что именно распоряжение VARAM о приостановке плана развития создает юридичекую коллизию: ранее принятые решения, к к которым относятся с обязующие правила об игорных заведениях, не соответствуют правовой базе.

В заявлениях предприятий на имя Рижской думы указывалось, что в то время, когда самоуправление выносило решения, компании надеялись, что правовая база, касающаяся исторического центра Риги, будет упорядочена.

Новый территориальный план Риги, отмененный приказом VARAM, теперь недействителен, поэтому возникла ​​новая правовая реальность, в которой к территории исторического центра Риги применяются два территориальных плана и правовая ситуация, существовавшая на момент принятия постановления об игорных заведениях, больше не существует.

А именно, Закон о сохранении и защите исторического центра Риги предусматривает разработку локального плана, и никакие другие планировочные документы не применимы к территории исторического центра Риги, которые устанавливали бы ограничение на организацию азартных игр в историческом центре столицы.

В связи с этим компании просили принять и рассмотреть заявления о возобновлении административной процесса заноново, а также просили изменить решение об отзыве разрешения на открытие конкретных игорных заведений с учетом влияния на ситуацию распоряжения VARAM.

Рижская дума решила отказать в возобновлении административного производства, и это решение было обжаловано в суде.