Суд отклонил иск семьи Бункуса против депутата Гобземса

Cуд Видземского предместья Риги отклонил иск семьи убитого присяжного адвоката Мартиньша Бункуса против депутата Сейма Алдиса Гобземса о взыскании компенсации. Об этом агентству LETA сообщил сам политик.

По информации агентства LETA, брат убитого адвоката Кристап Бункус хотел взыскать с Гобземса 10 тысяч евро. Решение суда можно обжаловать в течение 20 дней.

Напомним, летом 2018 года семья убитого присяжного адвоката Мартиньша Бункуса подала в суд Видземского предместья Риги иск против бывшего присяжного адвоката, депутата Сейма Алдиса Гобземса об отзыве не соответствующей действительности информации и взыскании морального ущерба.

Брат покойного Кристап Бункус тогда заявил, что после смерти его брата Гобземс несколько раз публично очернял убитого. Семья Бункуса требовала компенсацию морального ущерба, чтобы заставить ответчика задуматься о правильности своих действий хотя бы с точки зрения прагматизма.

Мартиньш Бункус был застрелен 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был сожжен автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами. Основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора.