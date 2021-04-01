Суд отклонил поданное Ассоциацией косметологов ходатайство

Административный районный суд сегодня принял решение отклонить ходатайство Латвийской ассоциации косметологов (ЛАК) о частичной отмене постановления Кабинета министров, которое запрещает предоставление косметических услуг медиками, работающими вне медучреждений, сообщили агентству LETA в суде.

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В иске ЛАК было указано, что косметолог или специалист индустрии красоты в cфере косметологии может работать не только в медицинском учреждении, но и в частной компании, а также индивидуально. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров услуги косметологии разрешается оказывать только специалистам, работающим в медучреждениях. Таким образом, возникает неравная ситуация и недобросовестная конкуренция между практикующими медиками одинаковой квалификации.

Ассоциация подала в суд заявление об отмене постановления Кабинета министров в части, запрещающей оказание косметологических услуг практикующими медиками, зарегистрированным в соответствующем регистре, если они не работают в медучреждениях.

Однако суд не констатировал различного отношения в этом вопросе к медикам, которые работают в медучреждениях, и медикам, которые работают в других местах. Суд подчеркнул, что оказание косметических услуг, за исключением услуг парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов, запрещено как в медицинских учреждениях, так и за их пределами. Однако разрешено оказание косметических услуг, которые показаны клиенту по состоянию здоровья и являются лечением.

Суд отметил, что в конкретном случае недобросовестная конкуренция, на которую указывает ЛАК, вызвана тем, что работающие в медучреждениях лица предоставляют запрещенные услуги, а не самим запретом.

Президент ЛАК Ренате Рейнсоне заявила агентству LETA, что ассоциация оспорит это решение суда. Она добавила, что в суд были поданы дополнительные документы, которые ассоциация получила только вечером предыдущего дня и с утра в четверг. По словам Рейнсоне, суд признал, что для рассмотрения всех документов было недостаточно времени, поскольку заседание было перенесено с 8 на 1 апреля.

Как сообщалось, с 1 марта при условии соблюдения эпидемиологических ограничений разрешено предоставление услуг парикмахеров, мастеров маникюра и подологов, однако работа косметологов по-прежнему запрещена.