Суд отклонил требование об отмене решения NEPLP: Ren TV Baltic и NTV Mir Baltic по-прежнему запрещены

Административный районный суд отклонил требование отменить решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) запретить в Латвии ретрансляции телепрограмм Ren TV Baltic и NTV Mir Baltic.

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Предприятия Reveno Media LTD и "Телекомпания НТВ" обратились в суд с просьбой отменить решение NEPLP от 9 февраля 2021 года о запрете 16 российских передач, которые транслируют телеканалы Ren TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш в интервью агентству LETA подчеркнул, что нечего уже обжаловать, то есть, в латвийскую информационную среду упомянутые телеканалы не вернутся. Аболиньш уверен, что и остальные требования представителя Reveno Media LTD Олавса Церса в связи с запретом других программ в Латвии будут отклонены.

Также Административный районный суд отклонил требование компании "Первый Балтийский канал" в связи с решением NEPLP от 25 февраля этого года, в результате которого были аннулированы лицензии на вещание у программ "ПБК Литва" и "ПБК Эстония".

"Первый Балтийский канал" попросил суд применить временное урегулирование, которое позволило бы возобновить работу передач в Латвии.