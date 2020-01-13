Суд отклонил возражение Лемберга о "глобальном давлении на судебную систему"

Рижский окружной суд в понедельник, 13 января, отказался принять возражение обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который не доволен составом судей — как указал градоначальник, он считает, что происходит "глобальное давление на судей и судебную власть". Об этом сообщает LETA.

Как уже сообщалось, 9 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага и взяточничестве.