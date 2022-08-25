Суд отклонил заявку РСЛ на проведение акции против сноса памятника в Пардаугаве

В четверг Административный районный суд в сокращенной форме вынес приговор, в котором отклонил заявку Русского союза Латвии (РСЛ) на проведении акции и признал правовым решение исполнительного директора Риги от 22 августе о запрете мероприятия.

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Суд, заслушав участников административного процесса и заключения Службы государственной безопасности и Государственной полиции, признал, что угроза, упомянутая в оспариваемом решении, констатирована верно.

Мотивация суда будет известна 9 сентября, когда станет доступен полный приговор. Приговор можно оспорить в Департаменте по административным делам Верховного суда в течение одного месяца со дня публикации полного приговора.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов сообщил агентству LETA, что официального марша протеста до решения суда не будет, а РСЛ уже призвал людей не ходить к памятнику. Он знает, что есть люди, которые приглашают "погулять" в другое место, выражая тем самым свою позицию.

Политик заявил, что действия Рижской думы "ненормальны", так как решение было оглашено в последний момент и РСЛ не успел вовремя обжаловать это решение.

Заявление о проведении акции протеста сопредседатель РСЛ подал в понедельник вечером. Мероприятие запланировано в конце парка Победы, в сквере за памятником. Акция протеста была объявлена ​​в связи с тем, что в эти дни началась подготовка к сносу памятника.

Рижская дума не согласовала это мероприятие. По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), при демонтаже памятника, в Пардаугаве, нельзя исключать провокаций, в том числе попытки прокремлевских лиц остановить или отсрочить снос памятника .