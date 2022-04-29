Суд отменил решение об отключении пяти российских телеканалов, NEPLP оспорит вердикт

29 апреля Административный районный суд Риги удовлетворил иск SIA Global Media об отмене решения Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) от 7 марта этого года о запрете на ретрансляцию на территории Латвии ряда российских развлекательных телеканалов.

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В приговоре суда говорится, что решение NEPLP от 7 марта этого года, в котором содержится запрет на распространение на территории Латвийской Республике телеканалов THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, должно быть приостановлено.

NEPLP, напомним, принял решение временно запретить показ этих телеканалов в связи с тем, что Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) США наложило санкции на "Газпром-банк". В решении кроме перечисленных пяти телеканалов фигурировали еще 13 телеканалов (всего 18) преимущественно развлекательного содержания.

"Газпром-банк" владеет медиа-холдингом "Газпром-Медиа", который является прямым или косвенным владельцем телевизионных программ, которые попали в Латвии под запрет.

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или общественным интересам от распространения этих программ.

Решение NEPLP оспорило в суде SIA Global Media, обладающее правом на распространение телепрограмм.

Приговор может быть оспорен в Административном окружном суде в течение 14 дней после принятия решения.

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш сообщил, что NEPLP оспорит решение суда.