Суд отменил решение об отключении пяти российских телеканалов, NEPLP оспорит вердикт
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29 апреля Административный районный суд Риги удовлетворил иск SIA Global Media об отмене решения Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) от 7 марта этого года о запрете на ретрансляцию на территории Латвии ряда российских развлекательных телеканалов.

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В приговоре суда говорится, что решение NEPLP от 7 марта этого года, в котором содержится запрет на распространение на территории Латвийской Республике телеканалов THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, должно быть приостановлено.

NEPLP, напомним, принял решение временно запретить показ этих телеканалов в связи с тем, что Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) США наложило санкции на "Газпром-банк". В решении кроме перечисленных пяти телеканалов фигурировали еще 13 телеканалов (всего 18) преимущественно развлекательного содержания.

"Газпром-банк" владеет медиа-холдингом "Газпром-Медиа", который является прямым или косвенным владельцем телевизионных программ, которые попали в Латвии под запрет.

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что эти телеканалы не подпадают под санкции OFAC. Также суд не установил признаков угрозы национальной безопасности или общественным интересам от распространения этих программ.

Решение NEPLP оспорило в суде SIA Global Media, обладающее правом на распространение телепрограмм.

Приговор может быть оспорен в Административном окружном суде в течение 14 дней после принятия решения.

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш сообщил, что NEPLP оспорит решение суда.

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