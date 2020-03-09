Суд по делу пойманной пьяной за рулем экс-главы филиала CSDD пройдет в апреле

Суд по вопросу о мере наказания в отношении теперь уже бывшей главы елгавского филиала Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвиты Шалаевой, которую задержали в конце февраля за вождением автомобиля в пьяном виде, перенесен на 14 апреля. Как поясняет LETA, это сделано по просьбе самой Шалаевой.

"Идет и проверка, и следствие. Такая ситуация произошла, и это несовместимо с работой в CSDD", — отметили в CSDD. В крови Шалаевой было констатировано порядка двух промилле алкоголя.

Кодекс административных нарушений предусматривает за вождение транспортным средством в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле такие наказания, как административный арест от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро, а также лишение прав на четыре года.