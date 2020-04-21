Суд подтвердил участие Rīgas satiksme в картеле по закупке “нановоды”

Административный окружной суд 20 апреля решил оставить в силе решение Совета по конкуренции, согласно которому муниципальный перевозчик Rīgas satiksme способствовал формированию картеля из шести предприятий по закупке нанотехнологичной химии, сообщает Совет по конкуренции.

В 2019 году Совет по конкуренции констатировал признаки картеля в опросах цен, проведенных с 2012 по 2014 год. Общая сумма договоров составляла более 800 000 евро, цель договоров - поставка нанотехнологичной химии. Rīgas satiksme и шесть поставщиков согласовали свои предложения договорились о том, кто станет победителем. Претенденты знали о своем участии в конкурсе ещё до начала опроса цен.

Совет оштрафовал Rīgas satiksme на 2 417 000 евро. Предприятие Sava arhitektūra было оштрафовано на 700 евро. Остальные участники картеля на тот момент уже были ликвидированы.

Директор юридического департамента совета Валентин Хитров указал, что решение Совета по конкуренции знаменательно тем, что “вместе с участниками картеля наказано муниципальное общество капитала, которое проводило опрос цен и активно участвовало в формировании картеля”.

В совете считают, что решение суда - это сигнал Рижской думе и Rīgas satiksme о том, что необходимо улучшить управление обществами капитала и устранить риски, связанные с искажением конкуренции.