Суд предложил начать уголовный процесс против адвоката Мерони
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Судья Ирина Янсоне, оглашая в Рижском окружном суде приговор по уголовному делу председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, заявила, что принято частное решение - поручить Госполиции начать уголовный процесс против швейцарского адвоката Рудольфа Мерони.

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Суд констатировал в деле обстоятельства, свидетельствующие о том, что не выполнено решение коллегии уголовных дел Рижского окружного суда от 2020 года, поэтому Госполиция должна рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против Мерони по ч. 1 ст. 296 Уголовного закона, которая предусматривает, что неисполнение или задержка с исполнением судебного решения или постановления прокурора, если они совершены лицом, которое должно было исполнить их по закону или поручению, наказываются кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

17 августа 2020 года Рижский окружной суд отстранил Мерони от хранения имущества, арестованного по уголовному делу Лембергса.

Во время судебного разбирательства Мерони был назначен хранителем имущества Лембергса, но его критиковали за то, что он использовал этот статус для того, чтобы самому получить влияние в транзитных предприятиях Вентспилса.

Лембергс неоднократно жаловался на действия Мерони с его арестованными активами. В Госполиции также возбуждено по крайней мере одно уголовное дело о действиях Мерони.

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