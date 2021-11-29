Суд приговорил мэра Юрмалы Труксниса к выплате штрафа за фальсификацию командировки

Рижский окружной суд, рассмотрев в аппеляционном порядке, "уголовное дело о командировке" мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" и крестьян) признал градоначальника виновным в служебном подлоге и приговорил к уплате штрафа в размере 5000 евро. Об этом сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Коллегия Суда по уголовным делам Рижского окружного суда в понедельник удовлетворила поданный в апелляционном порядке протест прокурора и полностью отменила оправдательный приговор Рижского районного от 6 апреля по уголовному делу, в котором обвинялись мэр Юрмалы Гатис Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе.

Апелляционный суд вынес новое решение, признав обоих обвиняемых виновными по предъявленным им обвинениям. Трукснис оштрафован на 10 минимальных заработных плат или 5000 евро, а Вилкарсе — на пять минимальных заработных плат или 2500 евро.

Решение будет обжаловано в кассационной инстанции после того, как будет составлен полный судебный приговор. Это произойдет 14 декабря.

Судья Рижского окружного суда Ирина Янсоне заявила, что "суд апелляционной инстанции иначе оценил доказательства по делу и, вопреки решению суда первой инстанции, счел их достаточными для вынесения обвинительного приговора".

Председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис и руководитель Бюро мэра Юрмалы Ингрида Вилкарсе обвиняются по так называемому "уголовному делу о командировке". Прокуратура передала дело в суд в мае прошлого года.

Прокуратура, не упоминая имен, проинформировала, что согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, преступным образом договорилось с другим лицом о составлении поддельного документа,а именно — приказа о командировке. Соглашение предусматривало, что в приказ будет внесена ложная информация и что этот документ будет использован как повод для оправдания отсутствия на работе должностного лица. Фальшивый документ был отдан в бухгалтерию учреждения.

Лица обвиняются в подделке документа о предоставлении прав, а также в использовании поддельного документа группой лиц по предварительному сговору.

Ни Вилкарсе, ни Трукснис не признали себя виновными. Во время заседания по делу в суде первой инстанции Трукснис заявил, что дело является политическим действием против него.