Суд приостановил рассмотрение дела Римшевича, чтобы обратиться в суд ЕС

Суд Рижского района в Юрмале сегодня приостановил рассмотрение дела о коррупции против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, чтобы обратиться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, связанными с уголовно-процессуальным иммунитетом Римшевича как члена совета Европейского центробанка (ЕЦБ). Это подтвердила агентству LETA представитель Судебной администрации Инара Макарова.

Преюдициальные запросы (ст. 234 Договора ЕС) — это обращения судебных органов государств-членов ЕС, которые в процессе рассмотрения дел сталкиваются с трудностями в толковании или применении права Европейского сообщества.

Рассмотрение дела приостановлено до получения ответов от Суда ЕС, которому будет задано пять преюдициальных вопросов. Полный текст постановления об обращении в Суд ЕС будет доступен 23 декабря, сообщила Макарова.

Она добавила, что предусмотренные в январе и феврале заседания по делу Римшевича сняты из повестки дня.

Сегодня судья Гундега Лапиня удовлетворила заявленный прокурором Виорикой Йиргеной отвод одному из адвокатов Римшевича Нормунду Дулевскису из-за конфликта интересов.

Йиргена пояснила суду, что Дулевскис в досудебном процессе представлял свидетеля Юриса Апейниса, который дал показания о сделке предположительно по легализации 250 тыс. евро через приобретение недвижимости в Юрмале. Апейнис будет приглашен на одно из следующих заседаний суда как свидетель обвинения, соответственно, есть опасения в наличии конфликта интересов.

Прокуратура предъявила Римшевичу обвинения в приеме взятки в виде поездки на отдых и денежной взятки. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств. Мартинсонсу инкриминируются два преступления — поддержка взяточничества и легализация преступно нажитых финансовых средств.