Суд признал еще одну однополую пару семьей

В среду, 15 июня, административный районный суд Риги признал еще одну пару представителей ЛГБТ+ семьей, выяснило агентство LETA в суде.

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Суд публично установил наличие правовых отношений и признал, что между двумя заявителями существуют семейные отношения согласно определению 110-й статьи Конституции.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение одного месяца с момента его вынесения.

Согласно общедоступной информации, иск подали Яна Яриновска и Лилита Пориете. Это было первое заявление однополой пары о признании факта семьи. В свою очередь, позже было подано около 30 подобных заявлений.

Дело Яриновски и Пориете стало четвертым, в котором однополая пара признана семьей.

Ранее представитель объединения Mozaīka Каспарс Залитис пояснил агентству LETA, что пары обратились в суд, чтобы установить факт семьи в их отношениях.

В конце 2021 года Департамент по административным делам Верховного суда отменил решение Административного окружного суда и передал на рассмотрение дело, в котором однополая пара судилась с государством о юридическом признании своей семьи.

Суд постановил, что сейчас в стране отсутствуют нормы в сфере регистрации однополых отношений, поэтому до того момента, пока законодатель не разработает соответствующую правовую норму, суды будут вправе признавать отношения конкретных лиц семейными в понимании 110-й статьи Конституции. Кроме того, такие судебные решения заменяют государственную регистрацию таких отношений.

Как пояснил Залитис, за этим решением Верховного суда последовала подготовка нескольких исков в суд. Были поданы заявления в несколько латвийских административных судов в разных регионах Латвии.

По словам Залитиса, сейчас в Латвии нет других возможных способов официального признания таких пар семьей.

"Практически нет другого способа, как государство могло бы заметить такие пары. Это единственный шаг, как однополые пары могут стать видимыми перед государством", — заявил он.

Представитель Mozaīka отметил, что ассоциация рада тому, что в Сейм внесен на рассмотрение Законопроект о гражданском союзе.

"Думаю, что впереди очень много дискуссий об этом законопроекте, но мы надеемся, что во время его рассмотрения какие-то нормы будут приняты", — добавил Залитис.