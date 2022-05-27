Суд признал законным решение Рижской думы запретить шествие РСЛ

Административный районный суд отклонил жалобу Русского союза Латвии (РСЛ) на запрет Рижской думы проводить шествие против возможного сноса советского памятника в Пардаугаве. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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Административный районный суд отклонил заявление РСЛ и оставил без изменения решение о запрете на проведение шествия, принятое исполнительным директором города Риги 25 мая.

Заявитель депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ) обратился в Рижскую думу с заявкой на проведении шествия от парка Победы до площади Свободы 28 мая с 12:00 до 15:00. Цель планируемого протеста – выступить против действий правящих в Латвии партий по уничтожению памятников, запрещению традиций и использования языков национальных меньшинств в образовании.

Шествие было запрещено в целях защиты демократического устройства страны и общественной безопасности.

Заслушав участников административного производства, а также Рижскую муниципальную полицию, Службу государственной безопасности (СГБ) и Рижское региональное управление полиции общественного порядка, суд не получил уверенности в том, что в заявке к мероприятию изложена его истинная цель, и признал, что упомянутая в обжалованном решении угроза обоснована.

Мотивация суда станет известна 13 июня, когда будет опубликован полный текст решения. Решение может быть обжаловано в департаменте по административным делам Верховного суда в течение месяца со дня составления полного текста.

Как пояснили Митрофанов, организаторы акции еще до вынесения решения судом спланировали свои дальнейшие действия. В случае принятия судом решения об отказе на проведение мероприятия было предусмотрено никакие акции не проводить.

Однако это не означает, что РСЛ остановится и больше не планирует проводить акции протеста. Партия искала пути и возможности легально выразить мнение 36% населения Латвии, которое выступает против демонтажа памятника, заявил Митрофанов. Он добавил, что указанная цифра получена в ходе опроса TNS Latvia.

Уже на следующей неделе планируется подать заявку на следующую акцию протеста, которая запланирована через две недели, сообщил политик.

Как сообщалось, оценив информацию и приняв во внимание выявленные риски, Служба государственной безопасности (СГБ) рекомендовала Рижскому самоуправлению не давать разрешение на проведение заявленной Русским союзом Латвии на 28 мая акции, в которой планировалось выразить протест против возможного сноса советского памятника в Пардаугаве.