Суд проигнорировал жалобу партии Шлесерса на отказ в референдуме о вакцинации от Covid-19

Верховный суд (ВС) получил жалобу от партии "Латвия на первом месте" (Latvija pirmajā vietā, LPV) на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отклонить инициативу политической силы по сбору подписей с целью запретить работодателям увольнять непривитых сотрудников, а правительству — устанавливать ограничения в связи с Covid-19. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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Как пояснили в ВС, дело не возбуждено из-за того, что в заявлении был выявлен ряд недостатков, поэтому партии дан срок до 30 декабря для исправления этих недочетов.

Ранее председатель ЦИК Кристине Берзиня подтвердила, что большинство членов комиссии отказались зарегистрировать эти поправки к закону об управлении распространением Covid-19 для сбора подписей.

Против регистрации законопроекта проголосовали пять членов ЦИК, а четыре члена комиссии проголосовали за инициативу. Берзиня пояснила, что в полученных ЦИК заключениях юристов были озвучены разные мнения о соответствии законопроекта требованиям Сатверсме.

По мнению LPV, этим заключением ЦИК лишает людей права принимать решение о соответствии указанного законопроекта Сатверсме и соразмерности ограничений, установленных государством.

"Также недопустимо, чтобы законопроект был оценен на сегодняшнем заседании по его содержанию, что не входит в задачу данной комиссии.Точно так же, как не допустим эмоциональный аргумент, который сегодня однозначно озвучили некоторые члены комиссии", — заявила в сообщении партии член ее правления, депутат Сейма Юлия Степаненко.

В LPV пояснили, что цель инициативы — запретить Кабинету министров принимать решения о самых обширных ограничениях и запретах в жизни общества и каждого человека.

Партия также предложила отменить норму, позволяющую увольнять непривитых сотрудников. Кроме того LPV предложила установить, что вакцинация от Covid-19 не может быть условием для начала или продолжения трудовых отношений, оказания или получения любого вида услуг, получения образования или участия в мероприятиях.

Если бы инициированные партией поправки к закону были зарегистрированы для сбора подписей, им пришлось бы собрать 10% подписей избирателей. Если Сейм впоследствии не примет эти поправки, они будут вынесены на референдум для принятия решения. Однако ЦИК отклонила инициативу по сбору подписей.