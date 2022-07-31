Суд рассмотрит расторжение госконтракта с компанией Nordeka из-за срыва перевозок

В административный суд подан иск о расторжении государственного контракта с компанией Nordeka, которая в установленный срок не начала пассажирские перевозки в Цесисском, Лимбажском и Сигулдском краях.

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На расторжении государственного контракта с компанией Nordeka настаивает сервисная компания CATA, которой доверены пассажирские перевозки на этих маршрутах еще как минимум год, сообщает LSM.lv.

После того, как Nordeka не успела закупить и подготовить автобусы к июлю этого года, Дирекция автотранспорта тоже рассматривала вопрос о расторжении контракта с этой компанией. Но в итоге было заключено соглашение с Nordekа об изменении контракта.

"Следует отметить, что Nordeka очень своевременно проинформировала, что из-за Covid-19 и геополитической ситуации производство автобусов задерживается. Эти автобусы заказаны, и мы также убедились в этом в бухгалтерии. Внесены предоплаты, процесс идет, но, к сожалению, в результате этих внешних обстоятельств, автобусы не были доставлены для Nordeka в указанные сроки", - пояснил Виктор Закис, представитель Дирекции автомобильного транспорта.

"В настоящее время мы не видим уважительной причины для расторжения договора. Потому что, в принципе, период подготовки может быть и дольше, это не является нарушением: компания еще не начинала выполнение контракта. Просто срок подготовки, который был установлен в один год, теперь продлен еще на год", — отметил Закис.

Согласно результатам конкурса и подписанному в прошлом году договору, компания Nordeka должна была с 1 июля этого года обеспечить пассажирские перевозки новыми автобусами на маршрутах в Цесисском, Лимбажском и Сигулдском краях.

В апреле этого года в Дирекции автомобильного транспорта поняли, что компания может не успеть начать перевозки своими автобусами в этих трех краях. Поэтому еще как минимум год на этих маршрутах обслуживание существующих автобусов продолжит обеспечивать компания CATA, курируемая органами местного самоуправления региона.