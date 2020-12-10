Суд: размер минимальной пенсии в Латвии не соответствует Конституции
Foto: LETA

Суд Сатверсме признал не соответствующим Конституции размер минимальной пенсии по возрасту, сообщает LETA.

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Дело было начато по предложению Верховного суда и омбудсмена Юриса Янсонса.

Суд Сатверсме признал размер пенсии не соответствующим 1-й и 109-м статьям Конституции. Пункт первый говорит о том, что Латвия является независимым демократическим государством, а пункт 109 — о том, что у каждого гражданина Латвии есть право на социальное обеспечение в случае возраста, неработоспособности, безработицы и других причин, перечисленных в законе.

Верховный суд, подавая предложение в Суд Сатверсме, указал, что 109-й статье не соответствует пункт Правил минимального размера пенсии по возрасту, где говорится о зависимости размера минимальной пенсии от стажа. Также этой статье не соответствуют Правила о размере государственного пособия социального обеспечения и пособия на похороны, где сказано, что размер государственного социального обеспечения — 64,03 евро.

По мнению омбудсмена, перечисленные нормы не соответствуют статьям 1,91 и 109. В статье 91 говорится о том, что все жители Латвии равны перед законом и их права должны реализовываться без дискриминации.

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