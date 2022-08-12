Суд Сатверсме оценит, насколько зарплаты воспитателей соответствуют конституции

Суд Сатверсме сегодня возбудил дело, в рамках которого оценят соответствие зарплаты педагогов дошкольных образовательных учреждений Конституции Латвии. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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Уже сообщалось, что 38 депутатов Сейма обратились в Конституционный суд с просьбой оценить, соответствует ли закону существующее положение об оплате труда воспитателей детских садов, которое на пятую часть меньше, чем педагогов других учебных заведений.

Сейчас минимальная месячная зарплата педагогов дошкольных учебных учреждений — 872 евро. При этом нагрузка — 40 астрономических часов в неделю, из них 36 предназначены для проведения уроков и занятий, а годовая нагрузка — 1760 часов.

Первое предложение 91 статьи Конституции гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а 107 статья предусматривает, что каждый работник имеет право получать оплату, соответствующую выполненной работе, не ниже установленного государством минимума.

Суд Сатверсме предложил Кабинету министров до 12 октября этого года представить в суд ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела — 12 января следующего года.

