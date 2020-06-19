Суд Сатверсме: перевод детских садов на латышский соответствует Конституции

Новая норма, делающая латышский язык основным языком общения в дошкольных учебных учреждениях, соответствует Конституции, решил суд Сатверсме.

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Латышский язык по новым правилам должен быть интегрирован в учебный процесс детских садов национальных меньшинств. Детские сады должны использовать билингвальный подход и использовать латышский в повседневном общении. После пяти лет латышский язык должен стать главным средством общения в играх, за исключением специальных занятий по изучению языка и культуры национальных меньшинств.

Представители нацменьшинств, которые обратились в Конституционный суд, указали в заявлении, что новая норма не соответствует 112, 64, 114 и 91 статьям Конституции.

В статье 112 говорится, что "Каждый имеет право на образование. Государство обеспечивает возможность бесплатного получения основного и среднего образования. Основное образование является обязательным". По мнению подавших заявление, новая норма не дает возможности получить образование на понятном языке. Кроме того, государство не обеспечивает для педагогов возможность для переквалификации, чтобы они могли надлежащим образом проводить обучение по-латышски.

Тем, что при принятии закона не были выслушаны представители нацменьшинств, а сам закон принят в нарушение порядка работы Сейма, нарушает 64 статью Конституции. Нарушается также 114 статья, поскольку дети пяти до семи лет лишаются возможности свободно и без вмешательства изучать родной язык, а родители лишаются права на сохранения этнической идентичности.

91 статья Конституции, по мнению заявителей, нарушается дважды. Во-первых, появляется неравноправие: у латышских детей есть право получать образование на родном языке, а у детей нацменьшинств нет.

Во-вторых, дети с особыми потребностями, которым сложнее усваивать информацию на неродном языке, необоснованно оказываются в одинаковой ситуации с обычными детьми нацменьшинств.

Суд Сатверсме с этими тезисами не согласился. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.