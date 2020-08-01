Суд Сатверсме получил два иска о региональной реформе
Foto: F64

Конституционный суд (КС) получил до сих пор два иска об административно-территориальной реформе (АТР), и по одному из них уже начато дело.

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С исками в КС обратились два самоуправления - Икшкильский и Лимбажский край, и по иску последнего заведено дело.

Заявление Икшкильского края КС рассмотрит в понедельник и решит, заводить ли дело. Суд допускает, что дела могут быть объединены.

Ранее о своей готовности обжаловать реформу в КС заявили многие самоуправления. АТР предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо нынешних 119.

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LETA

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LETA
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