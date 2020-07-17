Суд Сатверсме признал некоституционным уровень дохода, начиная с которого человек считается малоимущим

Норма, определяющая уровень дохода, получающий меньше которого человек считается малоимущим, не соответствует Конституции. Такое решение принял Конституционный суд, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дело было начато по инициативе омбудсмена. По его мнению, существующая норма нарушает первый пункт Конституции ("Латвия является независимой демократической республикой") подразумевающий уважение к человеческому достоинству и правовое и социально ответственное государство, а также пункт 109 о праве на социальное обеспечение в старости, в случае нетрудоспособности, безработицы и других, установленных законом случаях.

По мнению омбудсмена, помощь государства необходима гораздо большему количеству людей, чем это допускает указанная норма, не менявшаяся с 2009 году. С 2011 года уровень дохода, соответствующий статусу нуждающегося, определяется без какой-либо обоснованной методики, принимая во внимание только финансовые возможности государства и самоуправлений в текущий момент.

В своем решении Суд Сатверсме указывает, что демократическое государство характеризует уважение к человеческому достоинству. Если человек не может обеспечить средства для такой жизни, которая соответствует человеческому достоинству, государство обязано оказать ему социальную поддержку.

Суд также подчеркнул, что средний уровень дохода, не достигая которого человек или семья считаются нуждающимися и имеют право на социальную помощь, в настоящее время определяется без четкого, понятного метода.

В связи с этим суд подчеркнул, что определение размера среднего дохода, от которого зависит право человека на получение минимальной социальной помощи, без каких-либо аргументов и обоснования противоречит основному праву на сохранение человеческого достоинства, принципу социально ответственного государства и его устойчивого развития. Поэтому государство обязано разработать систему социальной помощи и критерии для предоставления минимальной социальной помощи таким образом, чтобы определить реальные потребности людей и соответствующие меры поддержки.

Суд также отметил, что государство обязано регулярно пересматривать и обновлять размер минимальной социальной помощи.

Это уже третье постановление, когда Суд Сатверсме по заявлению омбудсмена признает нормы социального обеспечения не соответствующими Конституции. Ранее суд признал не соответствующими Конституции уровень гарантированного минимального дохода и размер пособия социального обеспечения для неработающих лиц с инвалидностью и пенсионеров.