Суд Сатверсме: Стамбульская конвенция соответствует Конституции

Нормы Стамбульской конвенции, подразумевающие особые мероприятия по защите женщин от насилия соответствуют Конституции, постановил Суд Сатверсме, передает LETA.
21 депутат Сейма от партий “Новое Единство” и “Развитие/За!” Попросил Конституционный суд оценить соответствие Стамбульской конвенции Конституции Латвии. Депутаты указали, что без оценки со стороны суда может быть затруднена ратификация конвенции в Сейме, так как до сих пор самые большие дебаты были насчет соответствия конвенции Конституции.
Депутатов беспокоило, что некоторые пункты конвенции возлагают на государство обязанность способствовать принятие и искоренение дискриминации по отношению к лицам, которые не идентифицируют себя со своим биологическим полом. Эта норма может не соответствовать семейным и христианским ценностям, вписанным в Конституцию, а также праву родителей обеспечить детям образование, соответствующее их религиозным и философским убеждениям. Конституционный суд закрыл дело по этим пунктам, отметив, что эти статьи конвенции сами по себе не принуждают человека менять его убеждения, не навязывают какие-то конкретные формы брака и не ограничивают право человека на образование, соответствующее его убеждениям.
Кроме того, депутаты в своем заявлении указали, что особые мероприятия по предотвращению насилия против женщин могут создать неравное отношение на основании пола. Рассматривая этот вопрос, суд констатировал, что в Латвии до сих пор распространено гендерное насилие и чаще всего оно затрагивает женщин. Так как в Латвии в силе условия, допускающие неравное отношение к женщинам, то особые мероприятия, указанные в конвенции, направлены на достижение равноправия между мужчинами и женщинами. Таким образом, 4 пункт 4 статьи конвенции соответствует Конституции, так как особые мероприятия имеют объективное и разумное обоснование.
Суд отметил, что объект и цель конвенции - борьба с насилием в семье и по отношению к женщинам, а также достижение гендерного равноправия. Поэтому все обязанности, возложенные Стамбульской конвенцией, относятся исключительно к этому объекту и цели. Конституционный суд пришел к выводу, что Кабинет министров имел право принимать решение о подписании Стамбульской конвенции.