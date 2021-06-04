Суд Сатверсме: Стамбульская конвенция соответствует Конституции

Нормы Стамбульской конвенции, подразумевающие особые мероприятия по защите женщин от насилия соответствуют Конституции, постановил Суд Сатверсме, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

21 депутат Сейма от партий “Новое Единство” и “Развитие/За!” Попросил Конституционный суд оценить соответствие Стамбульской конвенции Конституции Латвии. Депутаты указали, что без оценки со стороны суда может быть затруднена ратификация конвенции в Сейме, так как до сих пор самые большие дебаты были насчет соответствия конвенции Конституции.

Депутатов беспокоило, что некоторые пункты конвенции возлагают на государство обязанность способствовать принятие и искоренение дискриминации по отношению к лицам, которые не идентифицируют себя со своим биологическим полом. Эта норма может не соответствовать семейным и христианским ценностям, вписанным в Конституцию, а также праву родителей обеспечить детям образование, соответствующее их религиозным и философским убеждениям. Конституционный суд закрыл дело по этим пунктам, отметив, что эти статьи конвенции сами по себе не принуждают человека менять его убеждения, не навязывают какие-то конкретные формы брака и не ограничивают право человека на образование, соответствующее его убеждениям.

Кроме того, депутаты в своем заявлении указали, что особые мероприятия по предотвращению насилия против женщин могут создать неравное отношение на основании пола. Рассматривая этот вопрос, суд констатировал, что в Латвии до сих пор распространено гендерное насилие и чаще всего оно затрагивает женщин. Так как в Латвии в силе условия, допускающие неравное отношение к женщинам, то особые мероприятия, указанные в конвенции, направлены на достижение равноправия между мужчинами и женщинами. Таким образом, 4 пункт 4 статьи конвенции соответствует Конституции, так как особые мероприятия имеют объективное и разумное обоснование.

Суд отметил, что объект и цель конвенции - борьба с насилием в семье и по отношению к женщинам, а также достижение гендерного равноправия. Поэтому все обязанности, возложенные Стамбульской конвенцией, относятся исключительно к этому объекту и цели. Конституционный суд пришел к выводу, что Кабинет министров имел право принимать решение о подписании Стамбульской конвенции.