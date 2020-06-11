Суд Сатверсме: требование обучать в частных вузах только на государственном языке неконституционно

Суд Сатверсме сегодня признал требование обеспечивать в частных вузах и колледжах обучение на латышском языке не соответствующим Конституции, сообщает LETA.

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Суд постановил, что норма не соответствует 112 статье, которая гласит, что каждый имеет право на образование, и 113 статье Конституции, которая гласит, что государство признает свободу научного, художественного и иного творчества.

Соответствие требования первой и 105 статье Конституции выделено в отдельное дело и по этому поводу суд рассматривает возможность обратиться в Суд Европейского Союза.

Конституционный суд счел, что законодатель не оценил альтернативные решения, которые могли бы быть менее ограничивающими. Оспоренные нормы потеряют силу 1 мая 2021 года.

Как уже сообщалось, заявление в Конституционный суд подали депутаты Сейма от партии “Согласие”. Ранее суд признал перевод среднего образования на латышский язык соответствующим Сатверсме.