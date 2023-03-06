Суд снова оставил Марата Касема под арестом
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Суд в Риге сегодня продлил шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему срок содержания под стражей еще на два месяца. Ранее суд уже отказался удовлетворить ходатайство защиты об изменении обвиняемому меры пресечения.

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Служба государственной безопасности задержала и арестовала гражданина Латвии Марата Касема за сотрудничество с кремлевским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями. Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Касем, гражданин Латвии, приехал в Ригу 30 декабря по семейным делам (навестить умирающую бабушку) и был задержан. 5 января суд заключил журналиста под стражу, и его перевели в Рижскую Центральную тюрьму.

18 января Рижский окружной суд уже отказал защите в изменении меры пресечения.

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