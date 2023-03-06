Суд снова оставил Марата Касема под арестом

Суд в Риге сегодня продлил шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему срок содержания под стражей еще на два месяца. Ранее суд уже отказался удовлетворить ходатайство защиты об изменении обвиняемому меры пресечения.
Служба государственной безопасности задержала и арестовала гражданина Латвии Марата Касема за сотрудничество с кремлевским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями. Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Касем, гражданин Латвии, приехал в Ригу 30 декабря по семейным делам (навестить умирающую бабушку) и был задержан. 5 января суд заключил журналиста под стражу, и его перевели в Рижскую Центральную тюрьму.
18 января Рижский окружной суд уже отказал защите в изменении меры пресечения.