Суд указал ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках Риги

Административный окружной суд в понедельник частично удовлетворил жалобу политического объединения "Новое согласие" о результатах внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пересчитать голоса на трех столичных избирательных участках.

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Суд постановил отменить решение ЦИК от 3 сентября 2020 года и обеспечить пересчет голосов на 74-м, 97-м и 144-м избирательных участках Риги.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Постановление суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его оглашения.

С заявлениями, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности.