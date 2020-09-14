Суд указал ЦИК пересчитать голоса на трех избирательных участках Риги
Foto: LETA

Административный окружной суд в понедельник частично удовлетворил жалобу политического объединения "Новое согласие" о результатах внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пересчитать голоса на трех столичных избирательных участках.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Суд постановил отменить решение ЦИК от 3 сентября 2020 года и обеспечить пересчет голосов на 74-м, 97-м и 144-м избирательных участках Риги.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Постановление суда не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его оглашения.

С заявлениями, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Выборы в Рижскую думу 2020
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления