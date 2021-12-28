Суд: в закупках Rīgas Meži у одного кандидата было явное преимущество

В 2019 году компания Rīgas Meži, принадлежащая самоуправлению, объявила тендер на закупок услуг мобильной связи. Административный районный суд признал, что один из критериев конкурса — количество базовых станций, дал очевидные преимущества одному из претендентов.

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В 2019 году мобильные операторы Tele2 и Bite подали жалобу на закупку Rīgas Meži. Компании хотели оспорить требования конкурса, которые включали в себя количество базовых станций. Бюро по надзору за закупками (IUB) не увидело нарушений и позволило продолжить закупку, поэтому компании обратились в суд.

Во время судебного разбирательства в конкурсе победила компания Latvijas Mobilais Telefons (LMT) — с ней заключили договор на 93 тысячи евро. Однако в заявке от BITE и Tele2 сказано, что разбирательство нужно продолжать, чтобы в будущем избежать необоснованного ограничения конкуренции при помощи похожих критериев.

10 декабря этого года Административный районный суд признал решение IUP противозаконным. Согласно решению суда, требования конкурса закупок не соответствовали основному принципу государственных закупок — не предоставлять однозначные преимущества определенному участнику конкурса.

Суд также постановил, что количество базовых станций не является параметром, который может гарантированно повлиять на качество услуг. По мнению суда, объективный результат зависит от многих других технических параметров: местоположение базовых станций, тип антенн, электромагнитная интенсивность радиосигнала, характер окружающей среды и другие.