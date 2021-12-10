Суд Венгрии подтвердил верховенство права ЕС. Орбан пытался оспорить решение, связанное с беженцами

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потерпел поражение в попытке оспорить в Конституционном суде (КС) страны решение Европейского суда (EuGH) в Люксембурге, принятое по ситуации с беженцами в Венгрии. В заявлении КС в Будапеште в пятницу, 10 декабря, говорится, что он не вправе ставить под вопрос решение Европейского суда либо обсуждать верховенство национального права над правом Евросоюза.

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В декабре 2020 года EuGH постановил, что Венгрия нарушила обязательства, принятые ею в соответствии с законодательством Европейского Союза о предоставлении убежища.

"Ограничение доступа к процедуре международной защиты, незаконное задержание лиц, подающих такие заявки, в транзитных зонах и перемещение граждан третьих стран, нелегально находились в стране, в пограничную зону без соблюдения гарантий, предусмотренных процедурой возврата, является нарушением законодательства ЕС", — говорилось в решении.

Суд обратил особое внимание на незаконное содержание беженцев в лагерях на границе с Сербией и их высылку из страны без достаточных оснований. EuGH потребовал от Будапешта приостановить действие закона, который позволяет полиции депортировать тех, кто рассчитывает на получение убежища.

После решения суда Европейское агентство по охране внешних границ Frontex приостановило работу в Венгрии.

Правительство Орбана обратилось в Конституционный суд с предложением проверить законность решения по ситуации с беженцами в Венгрии, вынесенного EuGH. В декабре 2020 года министр юстиции Юдит Варга обжаловала решение высшего суда ЕС. В своем ходатайстве она просила суд постановить, что решение Европейского суда о предоставлении мигрантам возможности подавать прошение об убежище несовместимо с конституцией Венгрии.

В октябре 2021 года Конституционный трибунал Польши оспорил верховенство европейского права перед национальным. Орбан поддержал этот шаг Варшавы, несмотря на острую критику со стороны Евросоюза.