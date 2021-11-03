Суд впервые рассмотрит жалобу на обязательную вакцинацию от Covid-19. Ее подала семья чиновницы
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Сотрудница Министерства благосостояния Сандра Руцка вместе с мужем и дочерью обратилась в суд, чтобы оспорить обязательную вакцинацию от Covid-19, которая включена в постановление правительства о чрезвычайной ситуации. Об этом стало известно из судебного календаря, сообщает агентство LETA.

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В министерстве подтвердили, что в Департаменте социального страхования работает женщина по имени Сандра Руцка, которая занимает должность старшего эксперта. В декларации Государственного должностного лица указано, что муж Руцки — Гунарс Руцкис, а ее дочь — Кристине Руцка. В государственном управлении женщина работает уже более десяти лет.

8 ноября дело рассмотрит Административный районный суд — это станет первым делом, находящимся на рассмотрении в связи с решением правительства об обязательной вакцинации от Covid-19. Суд оценит, можно ли считать соразмерным решение правительства в конкретной ситуации по отношению к конкретным лицам.

Первое дело такого рода успеют рассмотреть до 15 ноября, когда вступит в силу решение об обязательной вакцинации против Covid-19 или наличии сертификатов для работников общественного сектора, рассказала ранее представительница Административного районного суда Илзе Фреймане телеканалу LTV.

Фреймане подчеркнула, что суд может отменить постановление только в отношении отдельных заявителей, а не в целом.

Представители Конституционного суда также сообщили о заявлениях против обязательной вакцинации — в суд поступило уже несколько десятков таких заявлений. Однако, так как решение об обязательной вакцинации содержится в постановлении правительства, а не в нормативных актах, рассмотрение таких дел не входит в компетенцию Конституционного суда.

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