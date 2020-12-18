Суд запретил пикет в Валке, обосновав решение правом людей на здоровье

Административный районный суд запретил обществу Sabiedriskie Satversmes sargi ("Общественные стражи Конституции") завтра, 19 декабря, провести пикет в Валке, обосновав свое решение правом других людей на здоровье, сообщила агентству LЕТА помощник судьи Лиепайского отделения Административного районного суда Иева Неймане.

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16 декабря комиссия по собраниям, шествиям и пикетам Валкской краевой думы постановила запретить объединению "Общественные стражи Конституции" 19 декабря 2020 года провести в Валке народное собрание с целью привлечения внимания к разрушительному влиянию Covid-19 на экономику и домохозяйства. Самоуправление запретило проведение пикета, потому что его организаторы совершенно не убедили членов комиссии, что во время мероприятия будут обеспечены меры эпидемиологической безопасности.

Объединение не согласилось с запретом и обратилось с иском в Административный районный суд.

Неймане пояснила, что суд рассмотрел иск и пришел в выводу, что запрет на проведение пикета является уместным, ведь сейчас в первую очередь необходимо защищать право людей на здоровье.

Суд принял во внимание предоставленную Валкской краевой думой и Государственной полицией информацию, которая позволяет заключить, что с большой вероятностью организаторы пикета не будут соблюдать ограничение на собрания не более 25 человек, а также другие меры эпидемиологической безопасности.

Суд также отметил, что нельзя игнорировать ситуацию, сложившуюся во время прошедшего 12 декабря в Риге народного собрания, когда люди нарушили множество установленных для сокращения заболеваемости ограничений.

Несмотря на то, что самоуправление запретило проведение пикета, его организаторы в социальных сетях распространяют призывы все же провести мероприятие в субботу.