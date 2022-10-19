Суд запретил "Стабильности" использовать товарный знак "S!". Росликов считает решение политическим

Принятый Рижским городским судом запрет для партии "Стабильность" на использование товарного знака "S!" является политическим решением, заявил агентству LETA лидер партии Алексей Росликов.

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Политик обосновал это тем, что ни партия "Стабильность", ни город Сигулда не являются участниками коммерческого рынка, а, по его мнению, защищать можно только товарные знаки, приносящие доход.

Росликов заявил, что Сигулда зарегистрировала торговую марку в августе этого года. Информация в базе данных по товарным знакам патентного правления показывает, что город подал на нее заявку 28 декабря прошлого года.

По словам политика, партия знала, что Сигулда регистрирует марку, и никоим образом не препятствовала этому.

Росликов подчеркнул, что суд принял лишь временное решение. "Большой суд еще впереди", — сказал политик, добавив, что решение пока практически не влияет на партию. "Возможно, две наклейки придется снять", сказал будущий парламентарий.

Лидер партии также считает, что суд изменит свое решение, выслушав доводы партии. Он также заявил, что было бы хорошо, если бы обе стороны обсудили ситуацию на переговорах. "Если бы Сигулда не воспринимала это как политический вопрос, мы бы давно о чем-нибудь договорились",— считает Росликов.

Рижский городской суд временно запретил политической партии "Стабильность" использовать товарный знак "S!" в хозяйственном обороте.

Сигулда использует товарный знак "S!" как по отдельности, так и в слогане "S!gulda aizrauj".

Суд запретил "Стабильности" до вынесения окончательного решения использовать товарный знак в хозяйственном обороте, в том числе в рекламных, представительских материалах, на сайте, без разрешения самоуправления Сигулдского края.