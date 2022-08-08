Судьба библиотек Юрмалы: жители планируют пикет после встречи с сотрудниками городской думы

В Юрмале сохраняется неопределенность относительно будущего библиотек в Булдури и Асари. Известно, что библиотеку в Асари планируется закрыть этой осенью, а Булдурская библиотека будет перенесена в Центральную библиотеку. Жители пригласили на встречу должностных лиц Юрмальской думы, чтобы узнать, что будет с двумя библиотеками, книгами и сотрудниками. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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По инициативе горожан в библиотеке Булдури состоялась встреча читателей с ответственными работниками Юрмальской думы. Глава библиотеки Инара Ратниеце сообщила, что был дан указ списать 4000 книг из 17 000, определенных ранее.

Почему именно сейчас начинается реорганизация системы библиотек в Юрмале? Как пояснила руководительница Департамента культуры Юрмальской думы Агнесе Милтиня, это связано с "неопределенными внешними условиями и геополитической ситуацией". Самоуправление оценило, как можно поддерживать систему, развивая ее, но не отапливая зря неутепленные помещения, а сэкономленные деньги вложить в пополнение книжного хранилища и другие услуги библиотеки, указала Милтиня.

В свою очередь, исполнительный директор Юрмальской думы Эдгарс Стобовс указал, что библиотеку не планируется закрывать.

"Библиотеку не планируется ликвидировать, как говорили жители, а планируется сделать здесь ремонт и приспособить ее к потребностям библиотеки. Привести в порядок вентиляцию, подключить библиотеку к юрмальской теплосети и обеспечить жителям качественную окружающую среду", — пояснил Стобовс.

Директор Юрмальской центральной библиотеки Мара Екабсоне также подчеркнула, что библиотека в Булдури не будет ликвидирована, однако библиотека в Асари будет закрыта. В качестве причины она назвала большие инвестиции, которые требует здание библиотеки.

По словам Екабсоне, часть книжного хранилища будет перенесена в Центральную библиотеку в Дубулты. Сотрудники библиотеки будут интегрированы в систему, а не уволены.

Самоуправление еще не приняло решение о реорганизации Юрмальской центральной библиотеки и перемещении Булдурской библиотеки, этот вопрос планируется обсудить на заседании комитета по культуре 11 августа. Утром 11 августа жители планируют провести пикет у Юрмальской думы.