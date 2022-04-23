Судьба памятника в Парке Победы: выгоден ли снос Путину и является ли монумент частью истории Латвии?

Российский социолог Григорий Юдин в интервью rus.lsm.lv заявил, что снос памятника Освободителям Риги в Пардаугаве политически выгоден путинскому режиму. А архиепископ-митрополит Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич в эфире LR4 сказал, что памятник является частью нашей истории, а он выступает за то, чтобы "историю не отрицать, не уничтожать, а интегрировать на новом уровне".

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"Чисто прагматически — имейте ввиду, что снос памятника и ограничения доступа к нему играют на руку Путину. Тут даже нет никаких вопросов — это то, чего он хочет", — считает Юдин. Он отметил, что эта тенденция прослеживается еще с ранних лет президентства Путина, когда был демонтирован памятник в Эстонии. Юдин считает, что для Путина важно спровоцировать эту атаку.

"Хорошо понятна история Латвии и текущие противоречия. Сегодня это камень преткновения. Точка поляризации", — отметил при этом социолог. По его мнению, чтобы не подыгрывать силам, выступающим за войну, нужно переосмыслить, что этот монумент означает для Латвии и как превратить его в точку консолидации. Речь может идти о преобразовании памятников и пространства вокруг них.

В свою очередь, Збигнев Станкевич подчеркнул, что вопрос о памятнике — чисто политический, и решения принимать политикам.

"Я за то, чтобы объяснить следующим поколениям, что это было, какие там были проблемы, какие были разногласия — оставить как урок, чтобы не повторять ошибки прошлого… Пусть политики решают. Это политический вопрос, очень чувствительный, вызывает конфликты в нашем обществе. Я был бы за то, чтобы не спешить с решениями, продумать. Надо постепенно решать вопрос", — подчеркнул в то же время религиозный деятель.