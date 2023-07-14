Судьба правительства решится в августе; Ринкевич не раскрывает план действий, но обещает "сюрприз"

Президент Эдгар Ринкевич пока не говорит, как он планирует действовать, если к концу августа не будет ясности относительно будущего правительственной коалиции.

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"Я оставлю это как потенциальный сюрприз, когда придет время и нам придется действовать", — сказал Ринкевич журналистам после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

Президент ожидает, что политики из правительства и оппозиционных партий, участвующие в переговорах, подойдут к этому процессу ответственно и поймут, что середина августа выбрана не случайно, так как это начало бюджетного процесса.

Также к концу августа у ответственных министерств должны быть предложения по школьной сети и налоговой реформе, по вопросам здравоохранения, над которыми должно работать правительство..

"Это должно быть правительство, которое знает, что оно и дальше будет работать в полную силу", — сказал Президент.

"Я не стану забегать вперед, потому что в этом случае эффект неожиданности исчезнет, если что-то пойдет не так", — сказал Ринкевич, добавив, что впереди еще месяц. По словам президента, о мнении премьер-министра он хорошо осведомлен.

Премьер-министр отметил, что в пятницу состоялась интересная и хорошая встреча с фракцией и министрами "Объединенного списка". Кариньш заверил, что процесс консультаций продолжается, а в центр переговоров он ставит и будет ставить работу, которую должно проделать правительство и коалиция для содействия экономическим преобразованиям в стране.

"Мой график совпадает с тем, что сказал президент, что к середине августа, концу августа должна быть полная ясность, в каком направлении будет продолжаться работа коалиции. Могу подтвердить, что в любом случае правительство очень стабильно. Я ищу лучший способ добиться большей динамики, чтобы быстрее двигаться вперед к достижению конкретных целей", — сказал Кариньш.

Напомним, что после президентских выборов премьер Кариньш заявил о необходимости расширить коалицию. Премьерское "Новое Единство", будучи в одном Кабинете министров с "Объединенным списком" и Национальным объединением, ведет переговоры о расширении коалиции с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными" — эти политические силы обеспечили в Сейме избрание Эдгара Ринкевича президентом. "Новое Единство" пригласило на переговоры и нынешних коалиционных партнеров, однако "Объединенный список" и Нацобъединение игнорируют встречи и выступают против расширения коалиции.