Судьи проиграли в суде: отклонены иски о законности обязательной вакцинации (ДОПОЛНЕНО)

Административный районный суд отклонил иски нескольких судей, которые просили оценить законность требования об обязательной вакцинации от Covid-19 для сотрудников общественной сферы. Эту информацию агентству LETA подтвердили в суде.

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Заявление подали судьи Рижского окружного суда Нормундс Ринькис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также судьи Земгальского окружного суда — Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.

Как сообщает Латвийское телевидение, судьи, которые не смогли предъявить ковид-сертификаты и подали заявление в Рижский окружной суд, в ноябре открыли больничные листы.

Один судья заболел Covid-19, второй ушел в отпуск по причине нетрудоспособности, но сообщил, что уже начал процесс вакцинации. Таким образом, сомнения о возможности продолжать работу имеются только в случае одного из трех судей. Не вакцинированные судьи Земгальского окружного суда сейчас продолжают работу удаленно.

Это второе дело подобного рода, вынесенное на рассмотрение суда первой инстанции. Оба иска суд отклонил. Первое подобное заявление подала чиновница Министерства Благосостояния Сандра Руцка вместе с дочерью и мужем. Всего суд получил уже около 200 таких заявлений.

В случае Руцки Административный районный суд отклонил иск, поскольку общественное благо требования об обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав отдельного человека.

Суд признал, что требование об обязательной вакцинации, которое несет за собой последствия в случае невыполнения, ограничивает право людей на неприкосновенность частной жизни и право свободно выбирать род занятий в соответствии со способностями и квалификацией.

При этом требование правительства соответствует закону, так как у него есть легитимная цель — защитить права других людей в связи с ограничением распространения инфекционного заболевания, и обеспечить эпидемиологическую безопасность в обществе.