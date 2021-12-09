Судьи проиграли в суде: отклонены иски о законности обязательной вакцинации
Foto: Pexels.com, Sora Shimazaki

Административный районный суд отклонил иски нескольких судей, которые просили оценить законность требования об обязательной вакцинации от Covid-19 для сотрудников общественной сферы. Эту информацию агентству LETA подтвердили в суде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заявление подали судьи Рижского окружного суда Нормундс Ринькис, Ивета Стуберовска и Олита Блумфелде, а также судьи Земгальского окружного суда — Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс.

Это второе дело подобного рода, вынесенное на рассмотрение суда первой инстанции. Оба иска суд отклонил. Первое подобное заявление подала чиновница Министерства Благосостояния Сандра Руцка вместе с дочерью и мужем. Всего суд получил уже около 200 таких заявлений.

В случае Руцки Административный районный суд отклонил иск, поскольку общественное благо требования об обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав отдельного человека.

Суд признал, что требование об обязательной вакцинации, которое несет за собой последствия в случае невыполнения, ограничивает право людей на неприкосновенность частной жизни и право свободно выбирать род занятий в соответствии со способностями и квалификацией.

При этом требование правительства соответствует закону, так как у него есть легитимная цель — защитить права других людей в связи с ограничением распространения инфекционного заболевания, и обеспечить эпидемиологическую безопасность в обществе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (3) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt