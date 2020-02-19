Судья о решении по делу Золитудской трагедии: “Суд не имеет права исправлять ошибки прокурора”

Пардаугавский суд города Риги вчера дополнительным решением констатировал, что прокуроры, отвечавшие за дело об обрушении крыши магазина Maxima в Золитуде, не выполняли свои обязанности должным образом. Судья Эрленс Эрнстсонс после заседания рассказал о некоторых нарушениях и недостатках в работе прокуроров, которые послужили причиной такому решению.

Решение суда оправдать восемь из девяти обвиняемых по делу Золитуде вызвало волну непонимания и огорчения. Пострадавшие демонстративно покинули зал суда во время оглашения вердикта. Министр юстиции Янис Борданс (НКП) заявил, что это уголовное дело станет основой для изменений в судебной системе Латвии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) был возмущен тем, что рассмотрение дела заняло больше шести лет.

“Суд, оценивая все существующие в деле доказательства, констатировал, что по отношению к этим лицам надо вынести оправдательный приговор, так как суд не увидел в действиях, инкриминируемых прокурорами, состав преступления”, - заявил Эрнстсонс.

Судья подчеркнул, что из материалов дела можно было сделать вывод, что непосредственной причиной обрушения крыши были неправильные расчеты нижнего узла фермы. Именно поэтому все, кроме инженера Иварса Сергетса, были оправданы.

“Суд не имеет права исправлять ошибки, допущенные прокурором”, - сказал судья, говоря о недостатках обвинения.

Например, суд был вынужден отказать в компенсациях десяткам людей, так как во время досудебного расследования они были противоправно признаны пострадавшими и по закону не могли претендовать на компенсации. А также в деле были противоречивые и взаимоисключающие обвинения, выдвинутые при одних и тех же обстоятельствах.

Отдельные претензии у суда были к вещественным доказательствам, которые прокуратура сочла важными для суда. Вещдоки занимали целую комнату, её прозвали “комнатой обломков”. Эрнстсонс рассказал, что суд получил огромное количество вещдоков, на которые прокуратура во время суда практически не ссылалась.

“Эти документы исчислялись десятками тысяч, я бы даже сказал сотнями тысяч. Если в этих документах мы находим паспорт вентиляционной системы, инструкцию по пользованию чайником или инструкцию по обслуживанию водного насоса, то возникает вопрос, почему эти документы отправлены в суд и что эти документы доказывают в деле”, - сказал Эрнстсонс.

Ещё одна проблема обвинения - чтобы признать человека виновным, прокуратура должна показать, какие именно законы и правила лицо нарушило. В обвинение не были включены нормативные акты, которые, по мнению прокуратуры, нарушили обвиняемые. “Суд не может сам их прикрепить и дополнить обвинение”, - сказал судья.

После суда, прокурор Каспарс Цакулс журналистам сказал, что был удивлен решением суда. Прокуроры считают, что сделали всё возможное со своей стороны во время досудебного расследования.

“Передавая дело в суд и поддерживая обвинение, мы считали, что доказательства достаточны, чтобы этих лиц признать виновными. С нашей стороны однозначно последует апелляционный протест”, - заявил прокурор Агрис Скрадайлис.

Полное решение суда станет доступно через полторы недели.