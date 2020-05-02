Судья писал коллегам по ночам грубые сообщения: комиссия по этике сочла проступок незначительным

Некий судья через WhatsApp и рабочую почту слал председателю суда и другим коллегам письма, где в грубой форме критиковал их работу. Сообщения приходили в нерабочее время, иногда даже ночью. Комиссия по этике признала такое поведение неэтичным, но не сочла это серьезным нарушением, поэтому дисциплинарное дело начато не будет.

Председатель суда пожаловалась в комиссию, что судья в нерабочий день вечером пишет ей в WhatsApp и высказывает необоснованные претензии к ее работе. По ее словам, это не первый раз: прошлой весной он тоже писал ей в WhatsApp и на рабочую почту в нерабочее время, причем даже ночью, и не только ей, но и другим коллегам. Сообщения содержали признаки психологического насилия, уничижительные высказывания и открытые угрозы.

Судья написал объяснительную, где сообщил, что в разговорах с коллегами всегда старается высказать свое мнение и участвовать в коллегиальных дискуссиях о проблемных вопросах. Свою рабочую почту для обсуждения рабочих вопросов он и раньше использовал в нерабочее время, и другие судьи тоже так делают — возражений ни у кого не возникало. По его словам, он просто высказывал свое субъективное мнение в несколько ироничной форме, однако, уважая мнение председателя суда, в дальнейшем он изменит подход к коммуникации.

Комиссия по этике отметила, что судья знал, что у него есть определенные коммуникационные проблемы с председателем суда — она уже обращала его внимание на то, что сообщения могут быть восприняты не совсем так, как он этого хотел. Тем не менее, зная это, он продолжил общение в своем стиле и продолжил писать в нерабочее время.

Комиссия признала сообщения эмоциональными и уничижительными и отметила, что их нельзя назвать рациональным и вежливым изложением своего мнения. И хотя критиковать коллег и высказывать свое мнение — это свобода слова — нужно уважать чужое личное пространство. Высказывания, которые могут быть восприняты как эмоциональный шантаж и психологическое насилие, недопустимы.

Действия судьи не соответствуют высоким требованиям, которые выдвигаются к людям на такой должности. В то же время это нарушение этических норм нельзя считать серьезным, поэтому основания для дисциплинарного дела нет, постановила комиссия. Было учтено также то, что судья признал свою ошибку и обещал отказаться от своего стиля общения.