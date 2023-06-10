Сухо, солнечно и не жарко: прогноз погоды на субботу

В субботу днем температура воздуха в Латвии повысится до +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики.

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В Курземе будет преимущественно ясная погода, в других частях страны сформируются небольшие кучевые облака, которые не принесут осадков.

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, в порывах его скорость составит 8-13 метров в секунду.

В столице в субботу будет сухо и солнечно, ветер ожидается умеренный северо-восточный, воздух прогреется до +20 градусов, однако у Рижского залива на севере города и в Юрмале температура воздуха не превысит +17 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность, в западной и центральной частях страны, в том числе в Риге, она чрезвычайно высока, поэтому действует предупреждение оранжевого уровня.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения рекомендуется соблюдать осторожность при пребывании на солнце. Особенно следует защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.