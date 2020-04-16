Супруга: экс-гендиректор LTV Роланд Тьярве умер от Covid-19

Роланд Тьярве, бывший генеральный директор LTV и преподаватель факультета социальных наук Латвийского университета, 11 апреля скончался в больнице от Covid-19. Супруга Тьярве, главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле подтвердила это в опубликованной в четверг статье.

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Лочмеле пишет, что Роланд Тьярве заболел 16 марта, 23 марта были получены результаты анализов: тест на Covid-19 был положительным. Это был один из первых случаев в Латвии, когда источник инфекции установить не удалось. Супруги в последнее время не выезжали за границу и не входили в группу риска (Роланду Тьярве было 54 года).

Состояние Роланда Тьярве стремительно ухудшалось. 26 марта Лочмеле вызвала скорую, супруг был помещен в отделение реанимации Латвийского центра инфектологии. С 29 марта его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. За жизнь Роланда Тьярве две недели боролась бригада врачей, однако спасти его не удалось. Утром 11 апреля он скончался.

"Нашу 26-летнюю совместную жизнь за 26 дней прервал вирус, о котором мы еще несколько месяцев ничего не знали, а четыре недели назад за ужином шутили о запасах продуктов для карантина", — пишет Лочмеле.

"Я до сих пор не могу поверить, что Роланда больше нет. Он был талантливым руководителем, прекрасным преподавателем, харизматичной личностью с великолепным чувством юмора, душой любой кампании — и просто щедрым, дружелюбным человеком. Боль, которую его уход принес семье, друзьям и коллегам, неописуемо сильна. Но это не единственная причина, по которой я решила публично поделиться этим трагическим опытом. Наверное, я бы не решилась сделать это, если бы к боли не добавилась злость.

В понедельник утром я впервые после получения ужасного известия, наконец, нашла силы взять телефон и начала отвечать на сотни сообщений с соболезнованиями. Меня поразил месседж в чате WhatsApp. Один из однокурсников мужа — толковый и действительно душевный парень — написал, что у него дома сейчас будет сбор, чтобы помянуть Роланда, и они ждут какого-то сообщения от меня. Я просто взорвалась.

Сколько еще человек должны оказаться у аппарата искусственного дыхания или в морге, чтобы все наконец поняли серьезность ситуации? Если даже однокурсникам внезапная смерть Роланда не кажется достаточным предупреждением (..), то что вообще может убедить? Как толковые люди могут быть такими "ковидиотами"?, — пишет Лочмеле. По ее словам, близкие обязательно соберутся помянуть Роланда Тьярве, но это произойдет так, как он этого заслуживает — без дистанции в два метра. Сейчас же всем нужно оставаться дома.