Супруга президента Левитса в Киевe: "За преступления должен быть трибунал"

Андра Левита, супруга президента Латвии, находится с визитом в Киеве: по приглашению супруги президента Украины Елены Зеленской она принимает участие в саммите "Украина и мир: будущее воссоздаем вместе", сообщает Rus.LSM.lv.

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Андра Левита посетила и предместья Киева, жестоко пострадавшие от военных действий.

После поездки в Ирпень и Бучу супруга президента сказала Латвийскому радио: "Мы видели разбомбленные жилые дома, многоквартирные дома, поэтому говорить, будто было нападение на какие-то военные объекты или на стратегически важные объекты — это совершенно непонятно".

"Война всегда безжалостна, и уму непостижимо, почему это происходит. Агрессия против миролюбивого народа — преступление. Обязательно должен последовать военный трибунал, который установит виновных и заставит заплатить за это", - добавила Андра Левита.

В ходе украинского визита первая леди также встретилась с микрохирургом из Латвии Олафом Либерманисом, который ранее отправился добровольцем в Украину лечить тяжелораненых.

Во время визита в Киев Андра Левита примет участие в саммите, где выступит с речью о том, насоклько необходима людям после всего пережитого ментальная помощь.