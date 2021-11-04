Существенно выросло количество пожилых латвийцев, получивших первую прививку от Covid-19

В начале октября из всех первых прививок от Covid-19 на долю населения старше 60 лет пришлось 19%, но к концу месяца показатель вырос до 33%, сообщили агентству LETA в Отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (Nacionālais veselības dienests, NVD).
На вопрос, не является ли текущее снижение доли первой дозы по сравнению со второй дозой поводом для беспокойства, в департаменте отметили, что в настоящее время приоритетом является первичная вакцинация от Covid-19 людей старше 60 лет.
Выросший в течение месяца удельный вес первых доз для пожилого населения отдел называет важным, поскольку муниципальные власти и семейные врачи активно участвуют в процессе вакцинации сениоров.
По данным ведомства, второй существенной тенденцией является удельный вес жителей в возрасте от 60 лет, которые сделали первую прививку. На данный момент от 60% до 64% использованных для этой возрастной группы вакцин были предназначены для первой прививки, что свидетельствует о стабильном охвате пожилых людей вакцинацией.
Между тем глава Отдела проекта вакцинации Эва Юхневича в интервью телеканалу TV3 признала, что в Латвии первую прививку от Covid-19 не получили еще 165 000 сениоров, хотя охват вакцинацией среди сениоров растет.
По ее словам, большая отдача ощущается со стороны семейных врачей, самоуправлений и НГО. Юхневича подчеркнула, что большое внимание уделяется выездной вакцинации, которая позволяет пожилым людям получить прививку недалеко от их места жительства.
Как сообщалось ранее, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе существенно не отличается от прошлой недели, но доля людей, получающих первую прививку, уменьшается с каждым днем.